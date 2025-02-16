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عربي-دولي

موسكو: مكالمة بوتين وترامب تؤكد أننا سنحل المشاكل عبر الحوار

Lebanon 24
16-02-2025 | 05:14
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قال الكرملين اليوم الأحد، إن أهمية المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تكمن في أن موسكو وواشنطن ستتحدثان الآن عن السلام وليس عن الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للمراسل بافيل زاروبين في مقطع مصور اليوم الأحد: "هذه إشارة قوية على أننا سنحاول الآن حل المشكلات من خلال الحوار.. الآن سنتحدث عن السلام وليس عن الحرب".
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وأضاف بيسكوف أن الاجتماع الأول بين بوتين وترامب ستكون له أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الحالية، مضيفاً أن العقوبات الغربية لن تشكّل عائقاً أمام المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة إذ يمكن "رفعها بنفس السرعة التي فرضت بها".
 
وأجرى ترامب أول اتصال هاتفي هذا الأسبوع مع بوتين. واتصل ترامب لاحقا بزيلينسكي، إلا أنه لم يسع إلى الاتفاق معه مسبقاً بشأن استراتيجية للتفاوض.

وقال مسؤولون أميركيون السبت إن وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولين كبارا آخرين في الإدارة سيلتقون مفاوضين روسا وأوكرانيين قريباً. (العربية)
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