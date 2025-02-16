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إقتصاد
قط تُسجّل إرتفاعاً بصادرات الغاز المسال
Lebanon 24
16-02-2025
|
06:05
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ارتفعت صادرات قطر من الغاز المسال خلال شهر كانون الثاني 2025 بمقدار 0.133 مليون طن، على أساس سنوي، لتسجل أعلى معدل شهري لها في أكثر من عامين على الأقل.
وذكرت منصة الطاقة صباح اليوم الأحد، أن صادرات الغاز المسال القطري ارتفعت إلى 7.71 مليون طن خلال كانون الثاني الماضي، مقابل 7.58 مليون طن في الشهر عينه من العام 2024.
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وأشارت إلى أن الكويت تعد الدولة العربية الوحيدة المستوردة للغاز المسال القطري خلال الشهر الماضي بكمية انخفضت إلى 0.27 مليون طن، مقابل 0.29 مليون طن في الشهر المقابل من 2024. (سبوتنيك)
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