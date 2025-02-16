رسالة نارية من خلف الحبتور إلى نتنياهو: ما تزرعونه اليوم ستحصدونه غداً

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وجه رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو‬ وحكومته، معتبرا أن ممارساتهما مقامرة بالمستقبل ولا تجلب الأمن، بل العداء.وكتب الحبتور عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "‏إلى رئيس وزراء إسرائيل‬ بنيامين نتنياهو‬ وحكومته: ما تفعلونه اليوم ليس سياسة، بل مقامرة بمستقبل أجيالكم. أنتم لا تبنون أمنا بل تصنعون عداء سيظل يتوارثه الأبناء والأحفاد. الاحتلال لا يدوم والقوة لا تخلق استقرارا والقمع لا يصنع سلاما".وأضاف: "‏أنتم تشنّون حروبا على غزة‬، على الضفة الغربية‬، على أهل فلسطين‬، بل وتستفزون كل دول الجوار، وكأنكم لا تدركون أن ما تزرعونه اليوم ستحصدونه غدا".وقال الحبتور إنه يعرف "الكثير من الإسرائيليين‬ واليهود‬ الذين لا يمثلهم ما تفعلونه، لكنكم تصرون على أن تجعلوا إسرائيل مرادفا للعدوان، بدلا من أن تكون جزءا من مستقبل أكثر استقرارا".وتابع: "‏ما تقومون به اليوم يُدمّر كل الجهود للوصول إلى السلام التي بذلت حتى اليوم، ومنها التي عملنا عليها أنا والرئيس جيمي كارتر‬ على مدى سنوات لإيجاد أرضية للحوار والسلام، لتقريب وجهات النظر، ولإعطاء الأمل للأجيال القادمة بأن هناك طريقا آخر غير الصراع".واعتبر أن "السلام ممكن، والتفاهم يمكن بناؤه بالحوار والاحترام المتبادل، لكنكم اليوم تهدمون كل شيء، تغلقون كل باب، وتدفنون كل فرصة لمستقبل مختلف".وتابع: "‏أنتم تمحون كل أمل في التعايش، تغلقون كل باب للحوار، وتدفنون أي فرصة لتكون الأجيال القادمة أقل حملا لهذا الصراع. هل هذا هو الإرث الذي تريدونه لأولادكم؟ أن يعيشوا دائما في خوف، في عزلة، محاطين بالعداء؟".وأضاف: "‏العالم يتغير، ومن يظن أن بإمكانه فرض الواقع بالقوة إلى الأبد، لا يقرأ دروس التاريخ. كل احتلال زال، وكل طغيان سقط، ولن يكون مصيركم مختلفا".وقال: "‏الخيار أمامكم واضح: إما أن تكونوا جزءا من حل يُبقيكم في هذا الشرق على المدى الطويل، أو أن تستمروا في صناعة العداء حتى يأتي يوم تجدون أنفسكم محاصرين به من كل اتجاه".وختم رسالته قائلا: "‏العاقل هو من يختار السلام قبل أن يفوته الأوان".