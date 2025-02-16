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إقتصاد

الكويت تستكمل مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي مع شركة صينية

Lebanon 24
16-02-2025 | 07:55
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أعلنت وزارة الأشغال الكويتية اليوم الأحد في بيان، عن توقيع عقد لدراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير مع شركة تابعة لوزارة النقل الصينية.

وميناء مبارك الكبير هو مشروع استراتيجي حيوي يقع في جزيرة بوبيان شمال الكويت، ويهدف لإقامة ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة، ويسعى الجانب الصيني لربطه بمبادرة الحزام والطريق. (الامارات 24)
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