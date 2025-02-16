Advertisement

عربي-دولي

"أوباما" و"الإسرائيلي" و"أبو عزرائيل".. ضباط ومُقرّبون من بشار الأسد في قبضة الأمن السوريّ

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:06
A-
A+
Doc-P-1321324-638753190591421717.jpg
Doc-P-1321324-638753190591421717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر سورية بأن إدارة الأمن العام تمكنت من القبض على عدد من عناصر "الدفاع الوطني" في مدينة دير الزور، وعنصر في الأمن العسكري بالنظام السابق في منطقة محردة.
 
وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن "إدارة الأمن العام في منطقة محردة ألقت القبض على المساعد أول في الأمن العسكري في عهد بشار الأسد "علي أحمد عبود" الملقب بـأبي معلا".
Advertisement

وأشارت الوزارة إلى أن "أبي معلا"، معروف بضلوعه في "ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا والقرى المجاورة"، حيث "تسببت ممارساته في فقدان أرواح العديد من الأبرياء في تلك المناطق".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالات إعلام محلية، أن قوات الأمن العام تمكنت خلال حملة مداهمات واعتقالات في حي هرابش بمدينة دير الزور،  عن اعتقال أشخاص متورطين في "انتهاكات وجرائم مختلفة".

وحسب "المرصد"، شملت قائمة المعتقلين عددا من العاملين السابقين في الدفاع الوطني بينهم رشيد الفرج، قائد قطاع في الدفاع الوطني بمنطقة الجفرة ومرافق القيادي السابق حسن الغضبان، المتهم بـ"ارتكاب جرائم حرب في دير الزور".

وجرى اعتقال سليمان عزيز الشارع، أحد مرافقي الغضبان، إلى جانب قصي الكيلة، المعروف بلقب "الإسرائيلي"، والذي كان يعمل سجانا لدى الدفاع الوطني.

ومن بين المعتقلين، "أبو عزرائيل"، أحد مرافقي الغضبان و"المتورط في تجارة المخدرات"، إضافة إلى خضر السنجار، المعروف بلقب "أوباما"، والذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعذب مدنيين، وفقا للمصدر نفسه. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:33 | 2025-02-16
12:02 | 2025-02-16
12:00 | 2025-02-16
11:28 | 2025-02-16
11:14 | 2025-02-16
10:46 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24