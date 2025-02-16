أفادت مصادر سورية بأن إدارة الأمن العام تمكنت من القبض على عدد من عناصر "الدفاع الوطني" في مدينة دير الزور، وعنصر في الأمن العسكري بالنظام السابق في منطقة محردة.

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وأعلنت وزارة الداخلية السورية أن "إدارة الأمن العام في منطقة محردة ألقت القبض على المساعد أول في الأمن العسكري في عهد بشار الأسد "علي أحمد عبود" الملقب بـأبي معلا".وأشارت الوزارة إلى أن "أبي معلا"، معروف بضلوعه في "ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا والقرى المجاورة"، حيث "تسببت ممارساته في فقدان أرواح العديد من الأبرياء في تلك المناطق".وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ووكالات إعلام محلية، أن قوات الأمن العام تمكنت خلال حملة مداهمات واعتقالات في حي هرابش بمدينة دير الزور، عن اعتقال أشخاص متورطين في "انتهاكات وجرائم مختلفة".وحسب "المرصد"، شملت قائمة المعتقلين عددا من العاملين السابقين في الدفاع الوطني بينهم رشيد الفرج، قائد قطاع في الدفاع الوطني بمنطقة الجفرة ومرافق القيادي السابق حسن الغضبان، المتهم بـ"ارتكاب جرائم حرب في دير الزور".وجرى اعتقال سليمان عزيز الشارع، أحد مرافقي الغضبان، إلى جانب قصي الكيلة، المعروف بلقب "الإسرائيلي"، والذي كان يعمل سجانا لدى الدفاع الوطني.ومن بين المعتقلين، "أبو عزرائيل"، أحد مرافقي الغضبان و"المتورط في تجارة المخدرات"، إضافة إلى خضر السنجار، المعروف بلقب "أوباما"، والذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يعذب مدنيين، وفقا للمصدر نفسه. (روسيا اليوم)