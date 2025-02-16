"المطرقة"... ما هي قنبلة "إم كيه-84" التي سلمتها أميركا لإسرائيل؟





وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز "إم كيه-84" التي يبلغ وزن الواحدة طنا واحدا. وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

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ما هي القنبلة "إم كميه 84"؟



"إم كميه 84" هي قنبلة أميركية متعددة الأغراض وحرة الإسقاط وغير موجهة، وتُعدّ جزءا من سلسلة قنابل "مارك 80" الأميركية وأكثرها شيوعا. قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأحد، إن شحنة من القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة، كانت محتجزة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، وصلت إلى إسرائيل أمس السبت.وأضافت الوزارة أنه تم تفريغ سفينة تحمل كميات كبيرة من القنابل طراز "إم كيه-84" التي يبلغ وزن الواحدة طنا واحدا. وتابعت الوزارة أنه تم تحميل القنابل بعد ذلك على متن عشرات الشاحنات ونقلها إلى قواعد جوية إسرائيلية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد."إم كميه 84" هي قنبلة أميركية متعددة الأغراض وحرة الإسقاط وغير موجهة، وتُعدّ جزءا من سلسلة قنابل "مارك 80" الأميركية وأكثرها شيوعا.

تسمى بـ"المطرقة" بسبب الضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها، وتزن حوالي 1000 كيلوغرام، منها نحو 430 كيلوغراما وزن المادة المتفجرة.

لديها قدرة على اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمترا تقريبا، وتستطيع أن تتسبب في حفرة عمقها 11 مترا، وتصل دائرة تأثيرها إلى 365 مترا.

يمكنها استهداف وقتل الكائنات الحية في نطاق يزيد على 300 متر من نقطة سقوطها.

تعود هذه القنبلة إلى ستينيات القرن الماضي، واستخدمت قنابل "إم كيه" بنسخ أكثر تطوراً، بعدما تم تحويلها إلى قذائف ذكية، عبر إضافة نظام تحديد الموقع العالمي إليها. (سكاي نيوز)