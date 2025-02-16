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عربي-دولي
"نحن هنا"... تصريح جديد لابن بشار الأسد إليكم ما قاله
Lebanon 24
16-02-2025
|
10:21
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تعهد حافظ بشار الأسد نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بنشر حلقة بودكاست لسرد حقائق وأسرار ستحكى لأول مرة، عقب مغادرة عائلته سوريا.
وقال في تغريدات عبر حسابه على منصة "إكس": "لكل حدث روايات، ولكل مرحلة أسرارها. ليس الهدف إثارة الجدل، بل أن تروى القصة كما كانت، بعيدا عن التوتر والاتهامات. ما كان في الظل، حان الوقت ليُروى كما هو".
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وأضاف الحساب الذي حمل اسم حافظ الأسد: "قريبا، ستسمعون القصة كاملة من المصدر نفسه. حلقة بودكاست ستكشف كل التفاصيل". وقال: "الوقت كفيل بالكشف عن كل التفاصيل. قريبا، سيكون هناك فيديوهات تشرح كل ما جرى، لتوضيح الحقائق".
وكتب: "قد يعتقد البعض أن الغياب هروب، لكنه كان ضرورة في زمن الفوضى. البعض يصرخ في الغياب، لكن الحقيقة لا تحتاج إلى ضجيج لتبقى. نحن هنا، والوقت سيكشف كل شيء".
وتابع الأسد: "الوطن في القلب، وحبه لا يتغير. أحيانا، تفرض الظروف مسارات لم تكن في الحسبان، والأخطاء كانت حاضرة في كل زمن. لكن الحقيقة تبقى أكبر من أي رواية". (سكاي نيوز)
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