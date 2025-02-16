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في سجن عوفر.. القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين بالضرب والغاز

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:02
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أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين في بيان، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية اعتدت على الأسرى بالضرب والغاز في أحد أقسام سجن عوفر.

القوات الإسرائيلية تعتدي على الأسرى الفلسطينيين بالضرب والغاز في سجن عوفر
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وجاء في بيان المكتب: "وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال تقتحم أحد أقسام "سجن عوفر" غرب رام الله، وتعتدي على الأسرى بالضرب ورش الغاز".

ومن جانبها زعمت مصلحة السجون الإسرائيلية بأنه "خلال جولة لفرقة عسكرية في جناح السجن الأمني "عوفر"، بدأ الأسرى بقرع الأبواب والإخلال بالنظام".

وأضافت: "قوات السجون استخدمت الوسائل المناسبة واقتحمت الزنازين في الجناح، الحدث لا يزال مستمرا، والسيطرة على السجن محفوظة".

يذكر أن إسرائيل أفرجت يوم السبت عن 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و333 ممن اعتلقتهم بعد السابع من تشرين الاول في قطاع غزة، فيما أفرجت "حماس" عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي الروسي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن. (روسيا اليوم)
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