البيت الأبيض: يجب إنهاء حرب أوكرانيا بشكل نهائي ولا يمكن القيام بذلك في ساحة المعركة

Advertisement

صرح مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز بأن الولايات المتحدة بلا شك تحملت العبء الأكبر من الدعم الأوكراني.وقال والتز في تصريحات لـ"فوكس نيوز": "لقد قاتل الشعب الأوكراني بشجاعة وشاهد مدنا بأكملها تدمر، وقد دعمت الولايات المتحدة وأوروبا هذا الجهد، لكن الولايات المتحدة بلا شك تحملت العبء الأكبر من هذا الدعم على مر السنين".وأضاف: "الآن أوضح الرئيس ترامب أن الأمر يحتاج إلى وضع حد، وهناك مبادئ أساسية ستقود هذه المفاوضات".وتابع: "أولا يجب أن تكون نهاية دائمة للحرب وليس نهاية مؤقتة للحرب. ثانيا لا يمكن إنهاء هذا في ساحة المعركة التي تحولت إلى مفرمة لحم للبشر على غرار الحرب العالمية الأولى. ثالثا تحدثنا كيف أن هيكلية مساعداتنا قد تغيرت".وفي وقت سابق، دعا كيت كيلوغ المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في أوكرانيا إلى ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف لتحقيق السلام.وكان الرئيسان الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، قد أجرَيا مكالمة هاتفية ناقشا خلالها، ضمن أمور أخرى، تسوية الوضع في أوكرانيا. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي. (روسيا اليوم)