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عربي-دولي
الأمير الحسين ينشر صورًا عائلية مع ابنة الأميرة إيمان
Lebanon 24
16-02-2025
|
12:45
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نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر إنستغرام، صورًا تجمع ابنته الأميرة إيمان بالمولودة الجديدة أمينة، ابنة شقيقته إيمان، إلى جانب لقطات مع زوجته الأميرة رجوة وزوج شقيقته جميل ألكساندر ترميوتس.
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