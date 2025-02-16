Advertisement

عربي-دولي

الأمير الحسين ينشر صورًا عائلية مع ابنة الأميرة إيمان

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:45
A-
A+
Doc-P-1321423-638753320196280966.jpg
Doc-P-1321423-638753320196280966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عبر إنستغرام، صورًا تجمع ابنته الأميرة إيمان بالمولودة الجديدة أمينة، ابنة شقيقته إيمان، إلى جانب لقطات مع زوجته الأميرة رجوة وزوج شقيقته جميل ألكساندر ترميوتس.
Advertisement
Image
Image

مواضيع ذات صلة
أطلت ببطن منتفخ.. الأميرة إيمان حامل بطفلها الأول من زوجها "الوسيم" (صورة)
lebanon 24
16/02/2025 22:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لقطة عائلية مميزة.. ولي العهد يشارك صورة للأميرة إيمان مع جدها
lebanon 24
16/02/2025 22:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الأميرة آن تكشف سر الحادث الغامض.. فقدت الذاكرة ولا تتذكر التفاصيل!
lebanon 24
16/02/2025 22:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة منى رياض الصلح
lebanon 24
16/02/2025 22:17:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمير

الحسين

صورًا

عائلية

الأميرة

إيمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:11 | 2025-02-16
15:00 | 2025-02-16
14:32 | 2025-02-16
14:11 | 2025-02-16
14:09 | 2025-02-16
13:52 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24