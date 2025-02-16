العاهل الأردني لوفد من الكونغرس: لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة عضو مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد بلومنتال.



وأكد الملك عبدالله الثاني، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

Advertisement

وشدد الملك على أن تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإقليم واستقراره، لافتا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام.

وجدد التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، داعيا إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية.