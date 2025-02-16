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عربي-دولي
نتنياهو يبحث مع روبيو خطة فتح "أبواب الجحيم"
Lebanon 24
16-02-2025
|
13:11
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه سيفتح "أبواب الجحيم" في غزة إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين هناك.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيه أبواب الجحيم على غزة إذا لم تطلق (حركة) حماس كل رهائننا".
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وتابع "ستفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا... سنقضي على القدرة العسكرية لحماس وحكمها السياسي في غزة".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم إسرائيل بشكل راسخ، مؤكدا على ضمان بلاده لتحويل رؤية ترامب الجريئة لغزة إلى واقع، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
وفي تصريحاته، أوضح روبيو أن السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط تتركز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني لا يحظى بدعم شعبه، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط عليه لوقف أنشطته المزعزعة للاستقرار.
وشددا على ضرورة نزع سلاح حزب الله وتعزيز الاستقرار في لبنان، ويفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني، حيث أشار نتنياهو إلى أن إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان.
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