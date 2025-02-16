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خفر السواحل اليمني يضبط شحنة أسلحة إيرانية.. وبيان أميركي

Lebanon 24
16-02-2025 | 13:33
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أشادت القيادة الوسطى الأميركي بتمكن خفر السواحل اليمني من اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متطورة ومسيرات ومعدات اتصال كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.


وقالت القيادة الوسطى في منشور: "اعترض خفر السواحل اليمني سفينة شراعية في جنوب البحر الأحمر كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، ويقال إنها كانت قادمة من إيران".
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 وأفادت بأن القارب كان يحمل حاوية بطول 40 قدما تحتوي على معدات عسكرية نوعية من هياكل صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تستخدم في صواريخ كروز والطائرات الانتحارية بدون طيار، وطائرات استطلاع بدون طيار، بالإضافة إلى رادارات بحرية ونظام تشويش حديث ومنظومة.


 وفي وقت سابق، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، عن ضبط شحنة أسلحة إيرانية نوعية أثناء محاولة تهريبها للحوثيين على متن قارب شراعي. (سكاي نيوز)
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