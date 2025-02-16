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بالفيديو.. وفيات في فيضانات بولاية كنتاكي الأميركية

Lebanon 24
16-02-2025 | 13:41
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شهدت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة موجة جديدة من الطقس الشتوي القاسي اليوم الأحد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة بولاية كنتاكي، ما أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل.


وقال حاكم ولاية كنتاكي، ندي بيشير، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم خلال فيضانات عارمة اجتاحت الطرق نتيجة لعواصف عاتية في كنتاكي.
 
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كما واجهت منطقة نورثرن بلينز بردا قارسا، بينما صدرت تحذيرات من الأعاصير في أجزاء من جورجيا وفلوريدا.

وأكد حاكم ولاية كنتاكي، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث.

وفي أتلانتا، لقي شخص حتفه عندما سقطت "شجرة كبيرة للغاية" على منزل في وقت مبكر اليوم الأحد، وفقا لخدمات الإنقاذ.

كما اجتاحت العواصف العنيفة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. (سكاي نيوز)

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