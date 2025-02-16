بالفيديو.. وفيات في فيضانات بولاية كنتاكي الأميركية

شهدت أجزاء واسعة من الولايات المتحدة موجة جديدة من الطقس الشتوي القاسي اليوم الأحد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة بولاية كنتاكي، ما أودى بحياة 8 أشخاص على الأقل.





وقال حاكم ولاية كنتاكي، ندي بيشير، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم خلال فيضانات عارمة اجتاحت الطرق نتيجة لعواصف عاتية في كنتاكي.

🚨#BREAKING: Absolutely horrifying news out of Kentucky.



At least 3 people have passed away due to flash flooding. One of the victims was a 7 year old child.



Please pray for Kentucky 🙏pic.twitter.com/fEA81K2PBm — Matt Van Swol (@matt_vanswol) February 16, 2025 Advertisement

كما واجهت منطقة نورثرن بلينز بردا قارسا، بينما صدرت تحذيرات من الأعاصير في أجزاء من جورجيا وفلوريدا.



وأكد حاكم ولاية كنتاكي، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث.



وفي أتلانتا، لقي شخص حتفه عندما سقطت "شجرة كبيرة للغاية" على منزل في وقت مبكر اليوم الأحد، وفقا لخدمات الإنقاذ.



كما اجتاحت العواصف العنيفة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية. (سكاي نيوز)