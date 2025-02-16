محمد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع ماكرون

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الأحد، اتصالاً هاتفيًا ، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وجرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث والمساعي المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).ونقلت رويترز عن الرئيس الفرنسي قوله ": تحدثت إلى ولي عهد السعودية بشأن غزة وسوريا وناقشت معه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأي انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من لبنان".وقال ماكرون إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي بحث فيه دور المملكة في التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا وكيف لأوروبا أن تلعب دورا رئيسيا في هذا الإطار". (سكاي نيوز)