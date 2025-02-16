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عربي-دولي

وفد حكومي أوكراني في الرياض تحضيراً لزيارة زيلينسكي

Lebanon 24
16-02-2025 | 14:32
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وصل وفد حكومي أوكراني إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك من أجل التمهيد لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ من المقرر أن تبدأ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في العاصمة الرياض بوساطة السعودية.
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وكانت الخارجية السعودية رحبت في وقت سابق بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد ترامب رئيس أميركا، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 12 شباط 2025، وما جرى الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعهما في السعودية.

إذ أعربت السعودية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
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