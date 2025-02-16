ترامب: ألتقي بوتين "قريبا جدا" بشأن أوكرانيا

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أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.وأكد ترامب لصحافيين أنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.تأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.