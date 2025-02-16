Advertisement

عربي-دولي

ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب سريعاً وقد ألتقي به قريباً جداً

Lebanon 24
16-02-2025 | 17:18
A-
A+
Doc-P-1321490-638753484807687539.jpg
Doc-P-1321490-638753484807687539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الرئيس الروسي يريد إنهاء الحرب سريعاً"، كاشفا أنه "قد يلتقي ببوتين قريباً جداً.
وأضاف: "أعمل بجدّ للغاية لصنع السلام وأتوقّع مشاركة زيلينسكي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: خطاب نائب ترامب يوحي بأن أميركا تحاول إثارة عراك معنا
lebanon 24
17/02/2025 05:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أميركا ستظلّ في مقدّمة الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة
lebanon 24
17/02/2025 05:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الروسية: السعودية مكان مناسب لكل من روسيا وأميركا بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب
lebanon 24
17/02/2025 05:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العاهل الأردني: العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
17/02/2025 05:50:35 Lebanon 24 Lebanon 24

ترامب

أميركا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2025-02-16
18:25 | 2025-02-16
16:45 | 2025-02-16
16:43 | 2025-02-16
16:36 | 2025-02-16
16:20 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24