ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب سريعاً وقد ألتقي به قريباً جداً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "الرئيس الروسي يريد إنهاء الحرب سريعاً"، كاشفا أنه "قد يلتقي ببوتين قريباً جداً.

وأضاف: "أعمل بجدّ للغاية لصنع السلام وأتوقّع مشاركة زيلينسكي".

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