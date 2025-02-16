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عربي-دولي

الجيش الأوكراني: روسيا شنّت هجوماً بطائرات بدون طيّار على كييف

Lebanon 24
16-02-2025 | 18:25
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أعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا شنّت هجوماً بطائرات بدون طيار على كييف
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