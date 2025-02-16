ألمانيا: إدارة ترامب تقوّض القيم الغربية

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشنّ هجوماً على القيم الغربية المشتركة.

وقال خلال مناظرة قبل الانتخابات على الهواء مباشرة: "الحقيقة هي أن ما جاء ذات يوم إلى أوروبا من أميركا يتم التخلّي عنه: سيادة القانون والديمقراطية الليبرالية والنظام القائم على القواعد".

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