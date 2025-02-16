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عربي-دولي
ألمانيا: إدارة ترامب تقوّض القيم الغربية
Lebanon 24
16-02-2025
|
18:32
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قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشنّ هجوماً على القيم الغربية المشتركة.
وقال خلال مناظرة قبل الانتخابات على الهواء مباشرة: "الحقيقة هي أن ما جاء ذات يوم إلى أوروبا من أميركا يتم التخلّي عنه: سيادة القانون والديمقراطية الليبرالية والنظام القائم على القواعد".
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