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عربي-دولي

ألمانيا: إدارة ترامب تقوّض القيم الغربية

Lebanon 24
16-02-2025 | 18:32
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قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشنّ هجوماً على القيم الغربية المشتركة.
وقال خلال مناظرة قبل الانتخابات على الهواء مباشرة: "الحقيقة هي أن ما جاء ذات يوم إلى أوروبا من أميركا يتم التخلّي عنه: سيادة القانون والديمقراطية الليبرالية والنظام القائم على القواعد".
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