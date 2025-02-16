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عربي-دولي

قمة ترامب وبوتين في الرياض.. هذا ما ستشمله المحادثات

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:26
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يزور اليوم الاثنين العاصمة السعودية الرياض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الاميركي مايك والتز. كما سيصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. ومن المنتظر ان يلتقي المسؤولون الأميركيون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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وفي وقت لاحق من مساء اليوم الإثنين يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وكانت وسائل إعلام أميركية نقلت أن مسؤولين أميركيين وروس سيجتمعون في السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر، دون تحديد موعد للقاء المرتقب.

لكن هذه المحادثات قد تشمَلُ الرئيسَ الأوكراني فولودومير زيلينسكي كذلك، بحسب ما قاله الرئيس ترامب. فكلا الطرفين الروسي والاوكراني، كما أكد الرئيس الأميركي، يريدان إنهاء الصراع بسرعة.

وقال الرئيس الأميركي إن إدارته تعمل بجد لتحقيق تقدم في ملف الحرب في أوكرانيا، كما أكد أن الرئيس الأوكراني سيكون له دور في المحادثات المتوقع إجراءها في السعودية.

وأضاف بالقول: "نحن نتقدم. نحاول التوصل إلى سلام مع روسيا وأوكرانيا، ونعمل بجدية شديدة على ذلك. إنها حرب لم يكن ينبغي لها أن تبدأ أبدًا".

وفي هذا الصدد، أكد الكرملين أن مكالمةَ بوتين وترامب تشير إلى أن روسيا وأميركا ستحلان المشكلات عبر الحوار.

وقال الكرملين في بيان إن موسكو وواشنطن ستتحدثان الآن عن "السلام وليس عن الحرب"، معتبرا أن اللقاء الأول بين بوتين وترامب له أهمية خاصة في الظروف الحالية.

وبالحديث عن القمة المرتقبة بين بوتين وترامب من أجل مفاوضات السلام في أوكرانيا، كشفت استطلاعاتٌ للرأي نشرتها صحيفة "تليغراف" Telegraph البريطانية أن 80% من الأوكرانيين باتوا يرَون أن "الحل الدبلوماسي" هو الأكثر احتمالا.(العربية)


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