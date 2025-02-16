تطلق صواريخ أسرع من الصوت.. روسيا تخطط لبناء فرقاطات "فتاكة"

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وعملت شركة Severnaya Verf مؤخراً على توسيع سعة منحدراتها وتحديث عمليات التجميع لديها لاستيعاب الهياكل الأكبر وزيادة كفاءة الإنتاج لكل من الفرقاطات الأكبر حجماً من مشروع 22350 ومشروع 22350M، وذلك وفقاً لموقع Army Recognition.



وتشمل هذه التحسينات إنشاء منحدر جديد لتجميع سفن متعددة في وقت واحد وترقية مرافق اللحام، والتجهيز لتسريع أوقات الإنجاز.



ويعتبر مشروع 22350 المعروف باسم فئة الأدميرال جورشكوف، هو سلسلة من الفرقاطات الموجهة بالصواريخ التي طورها مكتب تصميم سيفيرنوي، وبنيت في سيفيرنايا فيرف.



وبدأ البرنامج في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كجزء من استراتيجية التحديث البحري في روسيا. أصدرت شركة بناء السفن الروسية Severnaya Verf مؤخراً تقريرها المالي السنوي، مؤكدة خططها لتأمين بناء 4 فرقاطات جديدة من مشروع 22350 المعروفة باسم فئة الأدميرال جورشكوف Admiral Gorshkov، بأرقام الهيكل من 929 إلى 932، إلى جانب استمرار برنامج مشروع 22350M، المعروف باسم سوبر جورشكوف Super Gorshkov.وعملت شركة Severnaya Verf مؤخراً على توسيع سعة منحدراتها وتحديث عمليات التجميع لديها لاستيعاب الهياكل الأكبر وزيادة كفاءة الإنتاج لكل من الفرقاطات الأكبر حجماً من مشروع 22350 ومشروع 22350M، وذلك وفقاً لموقع Army Recognition.وتشمل هذه التحسينات إنشاء منحدر جديد لتجميع سفن متعددة في وقت واحد وترقية مرافق اللحام، والتجهيز لتسريع أوقات الإنجاز.ويعتبر مشروع 22350 المعروف باسم فئة الأدميرال جورشكوف، هو سلسلة من الفرقاطات الموجهة بالصواريخ التي طورها مكتب تصميم سيفيرنوي، وبنيت في سيفيرنايا فيرف.وبدأ البرنامج في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كجزء من استراتيجية التحديث البحري في روسيا.

وجرى وضع السفينة الرائدة الأدميرال جورشكوف في عام 2006، وتم تكليفها في عام 2018 بعد التأخيرات الناجمة عن الاضطرابات في توريد أنظمة الدفع.



وبالمقارنة مع الفرقاطات من الحقبة السوفيتية، تتميز هذه الفئة بمقطع راداري مخفض؛ بسبب البنية الفوقية المعاد تصميمها والمواد المركبة، إلى جانب نظام قتالي متكامل يعزز اكتساب الهدف وتتبعه والتحكم في النيران عبر مجالات متعددة.



وحالياً، توجد 3 سفن، الأدميرال جورشكوف، والأدميرال كاساتونوف، والأدميرال جولوفكو في الخدمة، وسيتم تسمية الفرقاطات الأربع المعلن عنها حديثاً على اسم شخصيات بحرية روسية بارزة، وفقاً لاتفاقيات تسمية الفئات الحالية.

وتشمل الأسماء المحتملة الأدميرال فيسوتسكي والأدميرال كورويدوف والأدميرال كوموييدوف والأدميرال إيفتوخين.



وتبلغ إزاحة الفرقاطات من فئة الأدميرال جورشكوف 5400 طن، فيما يبلغ طولها 135 متراً.



نظام دفع مشترك

وتعمل بنظام دفع مشترك يعمل بالديزل والغاز CODAG مع توربينات غازية من طراز M90FR ومحركين ديزل من طراز 10D49، وهذا يسمح بسرعة قصوى تبلغ 29.5 عقدة وتحمل تشغيلي لمدة 30 يوماً.



وتم تجهيز الفرقاطات بنظام الدفاع الجوي Poliment-Redut الذي يتميز بـ 32 خلية نظام إطلاق عمودي قادرة على نشر صواريخ أرض-جو من طراز 9M96 و9M96M و9M96MD و9M100.



وتشمل أنظمتها الهجومية 16 أو 32 من خلايا VLS 3S14 لصواريخ Kalibr أو Oniks أو Zircon أو Otvet المضادة للغواصات.



وتشمل الأسلحة الإضافية مدفعاً بحرياً من طراز A-192M عيار 130 ملم، وقاذفات طوربيدات مضادة للغواصات من طراز Paket-NK، ونظام صواريخ مضاد للغواصات من طراز Otvet.



وتتكون أنظمة الحرب الإلكترونية والرادار من رادار البحث الجوي 5P-27 Furke-4، ورادار 5P-20K Poliment AESA، ونظام السونار Zarya-M لاكتشاف الغواصات، كما تم تجهيز السفن بأجهزة قمع كهروضوئية من طراز Prosvet-M وFilin، كما تدعم مروحية Ka-27 من طراز Kamov عمليات الحرب المضادة للغواصات.



فئة متطورة

وتقدم سوبر جورشكوف، وهي نسخة مطورة من فئة الأدميرال جورشكوف، 3 تحسينات رئيسية على سابقتها زيادة القوة النارية، وتوسيع النطاق التشغيلي، وتعزيز القدرة على البقاء.



وأكمل مكتب تصميم سيفيرنوي التصميم الأولي في عام 2019، وتم تقديم اقتراح نهائي للموافقة عليه في عام 2023.



ويتضمن التصميم المحدث زيادة في الإزاحة بحوالي 7600 طن وسعة أسلحة موسعة، كما تقرر أن يبدأ إنتاج الوحدة الأولى في عام 2025.