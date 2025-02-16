الجزائر.. الرئيس تبون يعزي بوفاة صديق الثورة الجزائرية

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بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، رسالة تعزية إلى عائلة صديق الثورة الجزائرية فيليكس لويس جيرو كولوزي، مشيدا بمسيرته النضالية ودعمه للثورة الجزائرية.وجاء في تعزية تبون: "علمت ببالغ التأثر نبأ وفاة المرحوم صديق الثورة كولوزي فيليكس، الذي اختار غداة اندلاع ثورة التحرير المباركة الانضمام إلى صفوفها، مناضلا ومجاهدا مؤمنا بعدالة كفاح الشعب الجزائري ضد الهيمنة الاستعمارية".وأضاف تبون: "إن الراحل تجرع جرّاء ذلك مرارة السجون في سركاجي ولامبيز وفي فرنسا"، لافتا إلى أن "الجزائر التي اختارها للإقامة، احتضنته بمنحه الجنسية، ومكنته من تولي وظائف هامة في مؤسسات وطنية عزيزا كريما".واختتم تبون تعزيته قائلا: "في هذا الظرف الأليم، أتوجه إليكم وإلى كل من عرفه من رفاقه المجاهدين، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا الله تعالى أن يتولاه برحمته الواسعة، ويلهمكم جميعا جميل الصبر والسلوان".توفي فليكس لويس جيرو كولوزي، في فرنسا عن عمر ناهز 95 عاما، وفق وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الجزائرية.التحق جيرو كولوزي، الذي وُلد في 12 آذار 1930 في الجزائر العاصمة واعتنق الإسلام، بصفوف الثورة التحريرية كفدائي في سنة 1956. وشارك في العملية الشهيرة "حرق مصنع السدادات بالجزائر العاصمة"، ليتم القبض عليه ويُحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة في سجون سركاجي، لامبيز، وعدة سجون فرنسية أخرى.وبعد إطلاق سراحه في سنة 1962، اختار جيرو كولوزي الجنسية الجزائرية، وحصل على منحة لدراسة الهندسة في بلغاريا، قبل أن يعود إلى الجزائر حيث عمل كإطار في عدة مؤسسات وطنية حتى تقاعده في سنة 1992.وفي سنة 2022، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، قامت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بطبع مذكراته تحت عنوان "ذاكرة السجن 1956-1962"، التي تحدث فيها عن معاناته خلال عملية توقيفه والأوضاع القاسية في السجون الاستعمارية بالجزائر وفرنسا.وقد أوصى جيرو كولوزي بدفن جثمانه في الجزائر التي ناضل وكافح من أجلها. (روسيا اليوم)