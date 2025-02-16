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عربي-دولي

بسبب انتهاك قواعد الخصوصية.. سيول تعلق تطبيق "ديب سيك" الصيني

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:43
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أعلنت هيئة حماية البيانات في كوريا الجنوبية، الاثنين، تعليق عمليات تنزيل تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" داخل البلاد.

يأتي ذلك بعد اعتراف التطبيق بعدم الامتثال لبعض اللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
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وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت هيئة حماية المعلومات الشخصية أن استئناف الخدمة سيُسمح به بمجرد تنفيذ التحسينات المطلوبة وفقا لقانون الخصوصية المعمول به في كوريا الجنوبية.

وأضافت الهيئة أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم السبت، يهدف إلى منع عمليات التنزيل الجديدة للتطبيق، في حين أن الخدمة عبر الإنترنت لا تزال متاحة للمستخدمين في البلاد.

وأشارت لجنة حماية البيانات الشخصية إلى أن الشركة المطورة لـ"ديب سيك" قامت الأسبوع الماضي بتعيين ممثلين قانونيين لها في كوريا الجنوبية، وأقرت بحدوث إهمال جزئي في الامتثال لقوانين حماية البيانات المحلية.

وفي الأول من شباط الحالي، قررت السلطات في تايوان منع العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديب سيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.
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