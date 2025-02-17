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عربي-دولي
لهذا السبب.. شركة "سبيس إكس" ستتفقد مركز واشنطن لإدارة الحركة الجوية
Lebanon 24
17-02-2025
|
00:07
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سيجري فريق من شركة "سبيس إكس" زيارة يوم الاثنين إلى مركز قيادة إدارة الحركة الجوية في واشنطن، في إطار خطط الرئيس دونالد ترامب لإصلاح النظام الجوي بعد حادث طائرتي واشنطن.
وكتب وزير النقل الأمريكي شون دافي على منصة "إكس" أن ترامب كلف رئيس الوزارة بإنشاء نظام جديد لإدارة الحركة الجوية على مستوى عالمي "سيصبح موضع حسد العالم". وأشار إلى أنه يحتاج إلى مشورة "ألمع العقول في أميركا" لتحقيق هذه المهمة.
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وأضاف: "غدا، سيُجري أعضاء فريق سبيس إكس (التابعة لرجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك) زيارة إلى مركز قيادة إدارة الحركة الجوية في فيرجينيا لرؤية النظام الحالي بأعينهم، ومعرفة ما يعجب وما لا يعجب مراقبي الحركة الجوية في الأدوات الحالية، والتفكير في كيفية إنشاء نظام جديد أفضل وأكثر حداثة وأمانا".
وكان وزير النقل الأميركي قد صرح سابقا، في أعقاب حادثتي تحطم طائرات في الولايات المتحدة، أن بعض أنظمة إدارة النقل الجوي في البلاد لم تتغير منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي ليلة 30 كانون الثاني الماضي، اصطدمت طائرة ركاب إقليمية من طراز Bombardier CRJ700 التابعة لشركة American Airlines مع مروحية عسكرية من طراز Sikorsky H-60 (Black Hawk) أثناء اقترابها من الهبوط في مطار واشنطن رونالد ريغان.
وكان على متن الطائرة 60 راكبا، بما في ذلك بطلي العالم في التزلج الفني على الجليد لعام 1994 يفغينيا شيشكوفا وفاديم ناوموف، والحاصلة على الميدالية البرونزية في بطولة الاتحاد السوفيتي للتزلج الزوجي إنا فوليانسكايا، والمتزلج الروسي السابق ألكسندر كيرسانوف، و4 أفراد من الطاقم. وكان على متن المروحية 3 أشخاص. ولقي جميعهم مصرعهم في الحادث. (روسيا اليوم)
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