صحيفة أميركية تؤكد: زيلينسكي ومساعده لن يحضرا مباحثات بوتين وترامب في السعودية

أفادت "واشنطن بوست" بأن فلاديمير زيلينسكي ورئيس مكتبه أندريه يرماك لا ينويان حضور المباحثات الروسية الأميركية المرتقبة في السعودية حول أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع أن "نهج إدارة ترامب لإنهاء النزاع أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات الأميركية الأوكرانية".

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ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ بداية الأزمة زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأسلحة بمليارات الدولارات، إلا أن الرئيس دونالد ترامب أعلن بعد توليه منصبه أن واشنطن لم تعد قادرة على تحمل "الالتزامات العسكرية اللامحدودة" تجاه كييف. (روسيا اليوم)