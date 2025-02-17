Advertisement

عربي-دولي

اختطفتهم كوريا الشمالية.. رئيس وزراء اليابان يدعو ترامب للقاء عائلات يابانيين

Lebanon 24
17-02-2025 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1321562-638753765961745804.jpg
Doc-P-1321562-638753765961745804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا عن رغبته في تنظيم لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وعائلات يابانيين اختطفتهم أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.


 وكان موضوع المختطفين اليابانيين محل نقاش واسع النطاق يوم الاثنين في البرلمان وفي مؤتمر صحفي عقده كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي بعد الإعلان عن وفاة أكيهيرو أريموتو البالغ من العمر 96 عاما، والد إحدى الفتيات اليابانيات المختطفات.
Advertisement


وقال إيشيبا خلال كلمته في اجتماع لجنة الميزانية في مجلس النواب: "يتمتع بأهمية بالغة قيام الرئيس الأميركي بإثارة موضوع المختطفين اليابانيين. خلال اجتماع القمة بيننا، قال الرئيس ترامب إنه يتذكر جيدا اللقاء مع عائلات ضحايا الاختطاف. لذلك يجب تسهيل لقاء ترامب مع عائلات المختطفين عند زيارته لليابان".

ووفقا للمزاعم اليابانية، قامت المخابرات الكورية الشمالية منذ السبعينيات من القرن الماضي باختطاف 17 مواطنا يابانيا على الأقل واعترفت كوريا الشمالية باختطاف 13 شخصا فقط.

وتمكنت اليابان من تحقيق إطلاق سراح 5 منهم عام 2002 أما الثمانية المتبقون فأعلن الجانب الكوري الشمالي مصرعهم، فيما اليابان تواصل المطالبة بإعادة كل المختطفين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:37 | 2025-02-17
01:11 | 2025-02-17
00:58 | 2025-02-17
00:46 | 2025-02-17
00:44 | 2025-02-17
00:34 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24