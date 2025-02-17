اختطفتهم كوريا الشمالية.. رئيس وزراء اليابان يدعو ترامب للقاء عائلات يابانيين

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أعرب رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا عن رغبته في تنظيم لقاء بين الرئيس دونالد ترامب وعائلات يابانيين اختطفتهم أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.وكان موضوع المختطفين اليابانيين محل نقاش واسع النطاق يوم الاثنين في البرلمان وفي مؤتمر صحفي عقده كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي بعد الإعلان عن وفاة أكيهيرو أريموتو البالغ من العمر 96 عاما، والد إحدى الفتيات اليابانيات المختطفات.وقال إيشيبا خلال كلمته في اجتماع لجنة الميزانية في مجلس النواب: "يتمتع بأهمية بالغة قيام الرئيس الأميركي بإثارة موضوع المختطفين اليابانيين. خلال اجتماع القمة بيننا، قال الرئيس ترامب إنه يتذكر جيدا اللقاء مع عائلات ضحايا الاختطاف. لذلك يجب تسهيل لقاء ترامب مع عائلات المختطفين عند زيارته لليابان".ووفقا للمزاعم اليابانية، قامت المخابرات الكورية الشمالية منذ السبعينيات من القرن الماضي باختطاف 17 مواطنا يابانيا على الأقل واعترفت كوريا الشمالية باختطاف 13 شخصا فقط.وتمكنت اليابان من تحقيق إطلاق سراح 5 منهم عام 2002 أما الثمانية المتبقون فأعلن الجانب الكوري الشمالي مصرعهم، فيما اليابان تواصل المطالبة بإعادة كل المختطفين. (روسيا اليوم)