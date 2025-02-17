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عربي-دولي
نائب المستشار الألماني: إدارة ترامب تقوض القيم الغربية
Lebanon 24
17-02-2025
|
01:37
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قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني، الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشن هجوماً على القيم الغربية المشتركة.
وانتقد جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي الجمعة، وهو اليوم الأول لمؤتمر ميونيخ للأمن، التزام الأحزاب الرئيسية الألمانية بعدم التعاون مع "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وهي تصريحات استنكرتها برلين بشدة.
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وذكر هابيك، العضو في حزب الخضر، خلال مناظرة قبل الانتخابات بثتها قناة "آر. تي.إل" التلفزيونية الألمانية على الهواء مباشرة: "الحقيقة هي أن ما جاء ذات يوم إلى أوروبا من أميركا يتم التخلي عنه: سيادة القانون والديمقراطية الليبرالية والنظام القائم على القواعد".
وفي وقت سابق انتقد المستشار الألماني أولاف شولتز ما وصفها بـ"التعليقات العدائية" لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس بشأن السياسة الأوروبية، مستحضراً "العصر النازي" في رفضه لخطاب فانس خلال مؤتمر ميونخ.
وكتب شولتز عبر منصة "إكس": "أرفض صراحة ما قاله نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مؤتمر ميونخ للأمن. من تجربة الاشتراكية الوطنية (التجربة النازية)، فإن الأحزاب الديمقراطية في ألمانيا لديها إجماع مشترك: هذا هو جدار الحماية ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة".
وفي السياسة الألمانية، يشير مصطلح "جدار الحماية" إلى تفاهم بين الأحزاب الألمانية لرفض التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا AFD، اليميني المتطرف.
وقال المستشار إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، قلل من أهمية دكتاتورية أدولف هتلر"، وهو الأمر الذي ترفضه أغلبية ساحقة من الناخبين الألمان، مضيفاً: "لذا لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا، وفي انتخاباتنا، وفي التشكيل الديمقراطي للآراء لصالح هذا الحزب". (الشرق)
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