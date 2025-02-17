وزير الخارجية الأميركي يتوجه إلى السعودية

يصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى السعودية، الإثنين، قبل محادثات متوقعة مع مسؤولين روس تهدف إلى إنهاء حرب موسكو المستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات على أوكرانيا.



وتأتي المحادثات بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

Advertisement

ووجه ترامب كبار المسؤولين ببدء مفاوضات بشأن الحرب التي تعهد مرارا خلال حملته الانتخابية بإنهائها.

ولعبت الرياض، التي تشارك أيضا في محادثات مع واشنطن حول مستقبل قطاع غزة، دورا في الاتصالات المبكرة بين إدارة ترامب وبوتين مما ساعد في إتمام صفقة تبادل سجناء الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن يلتقي روبيو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في السعودية. (سكاي نيوز عربية)