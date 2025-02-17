خطوة ألمانية جديدة.. مركز لإعادة اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي

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تبرم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم اتفاقا مع ولاية براندنبورغ الألمانية لإنشاء مركز للاجئين الذين تقع مسؤولية إجراءات لجوئهم على عاتق دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.ويهدف المركز الذي سيعرف باسم بـ"مركز دبلن" في مدينة أيزنهوتنشتات إلى المساعدة في إعادة طالبي اللجوء هؤلاء بشكل أسرع، وتعد المدينة الواقعة على الحدود البولندية بالفعل موقعا لمركز استقبال أولي لطالبي اللجوء.ومن المقرر أن توقع فيزر ووزيرة داخلية ولاية براندنبورغ كاترين لانجه الاتفاق في بوتسدام بعد ظهر اليوم الاثنين، وستقدمان تفاصيل حول الخطط الجديدة، كما تخطط ألمانيا أيضا لإنشاء مركز مماثل في ولاية هامبورغ.وتنص إحدى أحكام إجراءات "دبلن" على أن تكون الدولة التي دخل إليها اللاجئ لأول مرة أراضي الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن معالجة إجراءات اللجوء، ولكن في الممارسة العملية غالبا ما لا تنجح عمليات إعادة اللاجئين إلى الدولة المعنية في الاتحاد الأوروبي. (روسيا اليوم)