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عربي-دولي
قمة ترامب وبوتين الثلاثاء في السعودية.. هذه ترتيبات "اللقاء المنتظر"
Lebanon 24
17-02-2025
|
03:05
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أكد مصدران مطلعان ان الاجتماع بين كبار المسؤولين الأميركيين والروس لمناقشة اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا والتحضير لقمة الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين سيعقد غدا الثلاثاء في المملكة العربية السعودية.
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وبحسب "أكسيوس"، سيكون الاجتماع خطوة مهمة أخرى في تحسين العلاقات الأميركية الروسية منذ الاختراق الذي حدث الأسبوع الماضي بالمكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين.
وسيضم الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايك والتز ومبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فيما لم يتضح من سيكون في الوفد الروسي.
وقال أحد المصادر إن وزير الخارجية سيرغي لافروف من المرجح أن يحضر.
وأمس الأحد، قال ويتكوف لفوكس نيوز إنه ووالتز سيسافران إلى المملكة العربية السعودية مساء الأحد، فيما سيصل روبيو إلى السعودية، الإثنين، بعد زيارة لإسرائيل.
وأوضح ويتكوف أن "أوكرانيا جزء من المحادثات"، مضيفا: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق باستبعاد أي شخص. الأمر يتعلق بإشراك الجميع".
من جانبه، قال ترامب للصحفيين إن عملية إطلاق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا "تتحرك على قدم وساق"، مؤكدا أن زيلينسكي "سيشارك" في المحادثات.
الموقف الأوكراني
أوضحت "أكسيوس" أن الاجتماع تسبب بكثير من القلق والإحباط في الحكومة الأوكرانية، التي تشعر بالقلق إزاء صفقة أميركية روسية خلف ظهر كييف. (سكاي نيوز)
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