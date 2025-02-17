"لن نسمح بأي تهاون"... إيران ترد على تصريحات نتنياهو

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين، إن طهران تدافع عن برنامجها النووي ولن تسمح بأي تهاون في هذا الصدد.وأوضح بقائي: "تهديد الآخرين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، مضيفا أن إسرائيل "لا يمكنها شيئا" حيال إيران.وأضاف بقائي: "برنامج إيران النووي السلمي مستمر، وهو قائم على مدى العقود الثلاثة الماضية على أساس حقوق إيران بصفتها عضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. بالتأكيد لن نظهر أي تهاون في هذا الصدد".جاء ذلك بعد يوم من تعهد إسرائيل والولايات المتحدة بالتصدي لطموحات إيران النووية.وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلاده إلى "إنهاء المهمة" ضد إيران.وقال نتنياهو إنه "على مدى الأشهر الـ16 الماضية، وجهت إسرائيل ضربة قوية لأذرع إيران الإرهابية في ظل القيادة القوية للرئيس دونالد ترامب وبدعمكم الثابت، ليس لدي شك في أننا قادرون وسننجز المهمة".وأضاف: "إسرائيل وأميركا تقفان جنبا إلى جنب في مواجهة تهديد إيران". (سكاي نيوز)