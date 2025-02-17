في السعودية... الكرملين يكشف هدف لقاء ترامب وبوتين

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أكد الكرملين أن المحادثات الروسية- الأميركية غداً الثلاثاء في الرياض، هدفها هو الاستعادة الكاملة للعلاقات الروسية- الأميركية.وتستضيف السعودية، الثلاثاء، اجتماعا بين مسؤولين أميركيين وروس للتحضير للقاء ترامب وبوتين بشأن إنهاء حرب أوكرانيا.وعن سبب اختيار السعودية لعقد الاجتماع، أشار الكرملين إلى أنها مكان يناسب روسيا والولايات المتحدة.وردا على سؤال بشأن إذا كان رفع العقوبات جزءا من القضايا المطروحة على اجتماع السعودية، أوضح الكرملين أن الاتصالات تدور بشأن استعادة العلاقات والتحضير لمفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا.وذكر الكرملين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعه يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين سيشاركان، الثلاثاء، في محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية بشأن العلاقات الأميركية الروسية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن الاجتماع سيركز أيضا على الإعداد لمحادثات سلام محتملة بشأن أوكرانيا.وأضاف أن لافروف وأوشاكوف سيتوجهان للرياض، الإثنين.وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى السعودية للقاء مسؤولين روس في المملكة. ويرافقه مستشار البيت الأبيض للأمن القومي مايك والتز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.