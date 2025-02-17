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عربي-دولي

لافرورف: الأوروبيون يريدون مواصلة الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 06:00
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قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، يريدان استعادة العلاقات الطبيعية بين موسكو وواشنطن.

وأكد لافروف أن أوروبا حصلت بالفعل على عدة فرص للانخراط في تسوية بشأن أوكرانيا.
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وقال لافرورف: "الأوروبيون يريدون مواصلة الحرب في أوكرانيا". (سكاي نيوز)
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