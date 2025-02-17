وفد أممي يزور مبنى المحافظة في مدينة السلام بالقنيطرة السورية

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أفادت وكالة الأنباء "سانا" بأن وفدا من الأمم المتحدة زار اليوم الاثنين مبنى المحافظة في مدينة السلام التابعة لمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.وكانت القوات الإسرائيلية التي توغلت في جنوب الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي، عملت على إنشاء قواعد عسكرية في القنيطرة، مستفيدة من حالة التوتر الأمني والفوضى السياسية بعد إسقاط النظام قبل أن تنسحب في 2 من شباط الجاري من مبنى المحافظة والقصر العدلي في مدينة السلام.وفي 11 من شباط الجاري أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل أقامت "بهدوء شديد" منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل على بناء تسعة مواقع عسكرية داخل المنطقة الأمنية، مؤكدة أن وجودها في سوريا لم يعد مؤقتا.