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عربي-دولي

لماذا أوقف نتانياهو جلسة محاكمته وغادر على عجل؟

Lebanon 24
17-02-2025 | 07:07
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استأنفت المحكمة المركزية في تل أبيب، جلسات الاستماع لشهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية تهم الفساد الموجهة إليه.

وطلب إيقاف الجلسة لاستراحة، وخرج "لإجراء مشاورة أمنية عاجلة".

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا معروفة إعلاميا باسم "ألف وألفين وأربعة آلاف". 
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والتهم التي يواجهها في هذه القضايا هي تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. (الحرة)
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