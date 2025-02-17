Advertisement

عربي-دولي

أوضاع صعبة جدّاً... هذا ما يُواجهه الإسرائيليون على الحدود مع لبنان

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1321755-638754009451198981.jpg
Doc-P-1321755-638754009451198981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الميادين" أنّ استطلاعاً للرأي أجراه معهد إسرائيلي كشف عن الوضع الاقتصادي الصعب لمستوطني الشمال الذين تمّ إجلاؤهم بسبب الحرب مع لبنان، في ظلّ غياب الأفق لعودتهم إلى منازلهم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الاستطلاع يظهر صورة مقلقة جداً للمستوطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الشمال، وأنّ النتائج تشير إلى أنّ 54% منهم يعانون من انخفاض في دخل الأسرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب.
Advertisement

وفي ما يتعلّق بالوضع المالي، أفاد 31% من المستطلعين أنهم لا يملكون سيولة مالية، بينما أكدت 13% فقط أنهم يملكون ما يكفيهم لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأكدت الصحيفة أنّ الوضع يزداد سوءاً في ظلّ وقف المساعدات المتوقّعة في نهاية شهر شباط الحالي، مما يزيد من تعقيد التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها هؤلاء المستوطنون.

وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة للمستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث يعانون من وضع مهني ومالي أكثر تعقيداً ويتطلّب دعماً خاصاً. 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الاستطلاع يأتي في وقت يتصاعد فيه القلق من قبل بعض رؤساء السلطات في الشمال الذين يعارضون العودة، مشيرين إلى أنّ هناك مخاوف أمنية ومدنيّة، حيث لم يتمّ إصلاح البنية التحتية بعد، ولا تحويل الأموال التي تمّ التعهّد بها لإنقاذ الاقتصاد المحلي وتطوير المنطقة. (الميادين)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-02-17
10:30 | 2025-02-17
10:17 | 2025-02-17
10:12 | 2025-02-17
10:04 | 2025-02-17
09:25 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24