أوضاع صعبة جدّاً... هذا ما يُواجهه الإسرائيليون على الحدود مع لبنان

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ذكر موقع "الميادين" أنّ استطلاعاً للرأي أجراه معهد إسرائيلي كشف عن الوضع الاقتصادي الصعب لمستوطني الشمال الذين تمّ إجلاؤهم بسبب الحرب مع لبنان، في ظلّ غياب الأفق لعودتهم إلى منازلهم.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ الاستطلاع يظهر صورة مقلقة جداً للمستوطنين الذين تمّ إجلاؤهم من الشمال، وأنّ النتائج تشير إلى أنّ 54% منهم يعانون من انخفاض في دخل الأسرة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب.وفي ما يتعلّق بالوضع المالي، أفاد 31% من المستطلعين أنهم لا يملكون سيولة مالية، بينما أكدت 13% فقط أنهم يملكون ما يكفيهم لأكثر من ثلاثة أشهر.وأكدت الصحيفة أنّ الوضع يزداد سوءاً في ظلّ وقف المساعدات المتوقّعة في نهاية شهر شباط الحالي، مما يزيد من تعقيد التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها هؤلاء المستوطنون.وتزداد صعوبة الوضع بالنسبة للمستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص، حيث يعانون من وضع مهني ومالي أكثر تعقيداً ويتطلّب دعماً خاصاً.وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الاستطلاع يأتي في وقت يتصاعد فيه القلق من قبل بعض رؤساء السلطات في الشمال الذين يعارضون العودة، مشيرين إلى أنّ هناك مخاوف أمنية ومدنيّة، حيث لم يتمّ إصلاح البنية التحتية بعد، ولا تحويل الأموال التي تمّ التعهّد بها لإنقاذ الاقتصاد المحلي وتطوير المنطقة. (الميادين)