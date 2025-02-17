روسيا تُفرج عن أميركي مسجون قبل المحادثات في الرياض

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قال الكرملين اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق سراح مواطن أميركي احتُجز لفترة وجيزة في مطار موسكو بعد اتهامه بالسفر إلى روسيا ومعه مخدرات، قبل محادثات، الثلاثاء، في السعودية ترمي إلى تحسين العلاقات الثنائية.ورداً على سؤال حول التقارير المتعلقة بإطلاق سراح مواطن أميركي يدعى كالوب واين بايرز بعد توقيفه الجمعة، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "بما أنه ستتم مناقشة استعادة العلاقات الثلاثاء، يمكن رؤية هذه الأحداث في هذا السياق".وقال بيسكوف إن الحل الفوري لقضية الأميركي الذي تم احتجازه في مطار "فنوكوفو" الدولي بالعاصمة موسكو مرتبط، من بين أمور أخرى، باستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك صلة بين تحسين علاقات موسكو وواشنطن، وحل هذه القضية: "على وجه الخصوص، نتوقع أن نتمكن يوم الثلاثاء من التحدث عن استعادة مجمع العلاقات الروسية الأميركية بأكملها، وبناء على ذلك، يمكن النظر إلى أحداث معينة في هذا الاتجاه". (العربية)