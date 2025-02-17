البابا فرنسيس يعاني من "وضع سريري معقد"

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أعلن الفاتيكان اليوم الاثنين، أن الأطباء اضطروا لتغيير علاج البابا فرنسيس من "عدوى في المجرى التنفسي"، ليناسب ما وصفه بـ "حالة سريرية معقدة"، وسيبقى في المستشفى طوال الفترة اللازمة لذلك.وأضاف الفاتيكان في بيان مقتضب: "نتائج التحاليل في الأيام القليلة الماضية واليوم أظهرت عدوى ميكروبية متعددة في المجرى التنفسي، مما قاد إلى المزيد من التعديلات على العلاج".وذكر البيان: "كل التحاليل التي أجريت حتى اليوم تشير إلى حالة سريرية معقدة تتطلب إقامة لمدة مناسبة في المستشفى".وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم الفاتيكان إن البابا فرنسيس أمضى ثالث ليلة له في المستشفى بدون أن يعاني من مضاعفات، مضيفاً أن البابا البالغ من العمر 88 عاماً حظي "بليلة هادئة" وتناول الإفطار وقرأ الصحف الصباحية.ويمكث البابا في مستشفى بروما منذ أكثر من أسبوع، حيث يعاني من التهاب في الشعب الهوائية.وتصاعدت المخاوف بشأن صحة البابا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدا صوته ضعيفاً خلال الفعاليات العلنية، كما أنه نادراً ما يغادر مقر إقامته. وكان الأطباء قد أوصوا بنقله للمستشفى لتلقي العلاج لبعض الوقت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.ونصحه الأطباء بالراحة التامة، ولم يتمكن من رئاسة قداس الأحد الأسبوعي المعتاد في ساحة القديس بطرس، ولا قداس خاص ليوبيل الفنانين.وذكرت محطة "ميدياست" الإيطالية اليوم الاثنين أن البابا واصل وهو في المستشفى مطلع الأسبوع ما اعتاد عليه في الآونة الأخيرة من الاتصال هاتفياً للتحدث مع أفراد من الأبرشية الكاثوليكية في قطاع غزة. (العربية)