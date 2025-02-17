أعلنت الرئاسة التركية اليوم ان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور تركيا الثلاثاء لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في العاصمة أنقرة.



وكتب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون على موقع "اكس" أن الزعيمين سيناقشان خطوات "لتعزيز التعاون بين البلدين".

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