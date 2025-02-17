إستثمارات في 2024... الإمارات استقطبت 20 مليار درهم

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ساهم منتدى "اصنع في الإمارات" في استقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024، بحسب ما أعلن وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، أسامة فضل.وأضاف فضل، على هامش انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025، أنه تم توفير 12.7 مليار درهم حتى نهاية 2024 كحلول تمويلية للقطاع الصناعي في الدولة، 68% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق .وأشار إلى أن التحول التكنولوجي في الصناعة حظي بنصيب كبير من ممكنات التمويل بقيمة 2.33 مليار درهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. (سكاي نيوز)