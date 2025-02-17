Advertisement

إقتصاد

إستثمارات في 2024... الإمارات استقطبت 20 مليار درهم

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1321812-638754064360987034.jpeg
Doc-P-1321812-638754064360987034.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ساهم منتدى "اصنع في الإمارات" في استقطاب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم خلال 2024، بحسب ما أعلن وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، أسامة فضل.
Advertisement

وأضاف فضل، على هامش انطلاق فعاليات معرضي آيدكس ونافدكس 2025، أنه تم توفير 12.7 مليار درهم حتى نهاية 2024 كحلول تمويلية للقطاع الصناعي في الدولة، 68% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق .

وأشار إلى أن التحول التكنولوجي في الصناعة حظي بنصيب كبير من ممكنات التمويل بقيمة 2.33 مليار درهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية. (سكاي نيوز)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-02-17
10:30 | 2025-02-17
10:17 | 2025-02-17
10:12 | 2025-02-17
10:04 | 2025-02-17
10:00 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24