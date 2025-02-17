"لا مكان لحماس والسلطة فيها".. نتنياهو: سننشئ "غزة مختلفة"

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي لإنشاء ما أسماه "غزة مختلفة".وقال نتنياهو في تصريح له: "كما وعدت في اليوم التالي للحرب في غزة، لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية".وشدد نتنياهو في بيان لمكتبه على أنه "لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت عن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله: "نسعى للنجاح بالمرحلة الثانية من الاتفاق ولن نترك أي رهينة".من جهتها، نقلت القناة 7 العبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل من الحكومة إيتمار بن غفير هاجم نتنياهو اليوم خلال اجتماع بالكنيست، وأعرب عن إحباطه من سياسته الأمنية. (ارم نيوز)وطالب أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة في حكومة نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة كشرط لعودته إلى الحكومة.