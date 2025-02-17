Advertisement

عربي-دولي

"لا مكان لحماس والسلطة فيها".. نتنياهو: سننشئ "غزة مختلفة"

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1321834-638754093915541603.jpg
Doc-P-1321834-638754093915541603.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أنه ملتزم بخطة الرئيس الأميركي لإنشاء ما أسماه "غزة مختلفة".

وقال نتنياهو في تصريح له: "كما وعدت في اليوم التالي للحرب في غزة، لن يكون هناك حماس أو سلطة فلسطينية".
Advertisement

وشدد نتنياهو في بيان لمكتبه على أنه "لا حماس ولا السلطة الفلسطينية ستسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".

وكانت القناة 12 العبرية قد نقلت عن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قوله: "نسعى للنجاح بالمرحلة الثانية من الاتفاق ولن نترك أي رهينة".

من جهتها، نقلت القناة 7 العبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف المستقيل من الحكومة إيتمار بن غفير هاجم نتنياهو اليوم خلال اجتماع بالكنيست، وأعرب عن إحباطه من سياسته الأمنية. (ارم نيوز)

وطالب أبرز الوجوه اليمينية المتطرفة في حكومة نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة كشرط لعودته إلى الحكومة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:53 | 2025-02-17
10:30 | 2025-02-17
10:17 | 2025-02-17
10:12 | 2025-02-17
10:00 | 2025-02-17
09:25 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24