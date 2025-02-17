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عربي-دولي

سفيرة أثارت الجدل... إليكم ما قامت به خلال إجتماع مهمّ

Lebanon 24
17-02-2025 | 10:12
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أثارت السفيرة الموريتانية لدى الاتحاد الإفريقي، خديجة بنت أمبارك فال، جدلاً واسعاً في بلادها خلال الساعات الماضية، بعدما أطلقت زغاريد داخل قاعة القمة الإفريقية، احتفاء بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
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وفي التفاصيل، فاجأت السفيرة الموريتانية قادة الدول الإفريقية والوفود الدبلوماسية المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة التي عقدت في أديس أبابا نهاية الأسبوع الماضي، بزغاريد مدوّية، مباشرة بعد انتهاء كلمة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأثار المشهد ضجّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من اعتبر أن ما فعلته السفيرة يعد خروجاً عن المعايير والأعراف الدبلوماسية، ومن رأى أنه مجرّد تعبير عفوي عن الفرح والاعتزاز والفخر بأداء رئيس بلادها، يعبّر عن ثقافة وتقاليد موريتانيا. (العربية)

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