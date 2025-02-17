الخارجية الإماراتية تتسلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل الجديد

تسلم وكيل وزارة الخارجية الإماراتية عمر عبيد الحصان الشامسي نسخة من أوراق اعتماد سعادة يوسي شيلي، السفير الجديد لإسرائيل لدى الدولة.

Advertisement

وأعرب الشامسي عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع إسرائيل في شتى المجالات.من جانبه، أشاد سفير إسرائيل الجديد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأضاف: "ذلك في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ".وفي تشرين الثاني الماضي، أقرت لجنة التعيينات للمناصب العليا في إسرائيل تعيين يوسي شيلي لمنصب السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات العربية خلفا للسفير أمير حايك الذي أنهى فترة ولايته.