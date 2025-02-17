153 مليار دولار قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان

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تجاوزت قيمة إنتاج أشباه الموصلات في تايوان 5 تريليونات دولار تايواني لأول مرة منذ عام 2024، حيث بلغت 5.32 تريليون دولار تايواني أيّ نحو 153 مليار دولار أميركي، بزيادة 22.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب إحصاءات صادرة عن "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية".وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، الاثنين، بأنه فيما يتعلق بصناعة الرقائق، سجل قطاع تصنيع الدوائر المتكاملة أفضل أداء خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 28.4 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 3.42 تريليون دولار تايواني، بحسب "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية". (سكاي نيوز)