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سوريا تكشف هوية أحد مرتكبي مجزرة "حي التضامن"

Lebanon 24
17-02-2025 | 11:30
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، عن هوية أحد المتورطين في مجزرة حي التضامن، بعد أن كانت قد أكدت في وقت سابق تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة من المتورطين في الحادثة.

وذكرت مديرية أمن دمشق في بيان لها عبر منصاتها الرسمية، أنها ألقت القبض على منذر أحمد جزائري، الذي يعد من بين المتورطين في المجزرة، حيث تم تحويله إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة.
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في هذا السياق، نشرت مصادر صحفية سورية مقاطع فيديو تُظهر لحظة استعداد قوات الأمن لتنفيذ حملة مداهمة واسعة للقبض على المتهمين بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري. وظهرت في الفيديوهات أعداد كبيرة من عناصر جهاز الأمن العام السوري وعشرات المركبات التي شاركت في الحملة الأمنية.

من جهته، صرح المقدم عبد الرحمن الدباغ، مدير أمن دمشق، في حديث لوكالة سانا الرسمية، قائلاً: "بعد عمليات الرصد والمتابعة، تمكنا من إلقاء القبض على أحد أبرز المتورطين في مجزرة التضامن التي وقعت قبل 12 عاماً".

وأضاف الدباغ: "خلال التحقيقات الأولية مع الموقوف، تم التوصل إلى أسماء عدة أشخاص آخرين شاركوا في المجزرة، وتم إلقاء القبض على اثنين منهم".

وأوضح الدباغ أن الموقوفين اعترفوا بتورطهم في المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 500 شخص من المدنيين، بمن فيهم رجال ونساء، دون محاكمة أو اتهام قانوني.

وتابع الدباغ: "نواصل العمل على تحديد مواقع المجازر الأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما نؤكد لأبناء شعبنا في سوريا أن هؤلاء المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل". (ارم نيوز)
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