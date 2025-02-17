صحيفة تكشف: أوروبا تخطط لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا

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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا مطولا أشارت فيه إلى خطط أوروبية لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا.وكتبت الصحيفة: "تنص النسخة الأحدث من الخطة الأوروبية على إنشاء قوة ردع مكونة من عدة ألوية، ربما يتراوح عددها بين 25 و30 ألف جندي، لن يتم نشرها على طول خط التماس، لكنها ستكون جاهزة لإظهار القوة".وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت في وقت سابق أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف جندي في أوكرانيا لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.وترى الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن من السابق لأوانه التحدث عن قوات لحفظ السلام في أوكرانيا. (روسيا اليوم)