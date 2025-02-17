Advertisement

عربي-دولي

صحيفة تكشف: أوروبا تخطط لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 12:40
A-
A+

Doc-P-1321915-638754184510207045.jpg
Doc-P-1321915-638754184510207045.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا مطولا أشارت فيه إلى خطط أوروبية لنشر أكثر من 25 ألف جندي في أوكرانيا.
وكتبت الصحيفة: "تنص النسخة الأحدث من الخطة الأوروبية على إنشاء قوة ردع مكونة من عدة ألوية، ربما يتراوح عددها بين 25 و30 ألف جندي، لن يتم نشرها على طول خط التماس، لكنها ستكون جاهزة لإظهار القوة".
Advertisement
وكانت هيئة الصحافة التابعة لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي قد ذكرت في وقت سابق أن الغرب يعتزم نشر ما يسمى بقوة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف جندي في أوكرانيا لاستعادة جاهزية أوكرانيا القتالية.
وترى الاستخبارات الخارجية الروسية أن هذا سيشكل احتلالا فعليا لأوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف النزاع، مشيرا إلى أن من السابق لأوانه التحدث عن قوات لحفظ السلام في أوكرانيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:25 | 2025-02-17
14:18 | 2025-02-17
14:06 | 2025-02-17
14:00 | 2025-02-17
13:21 | 2025-02-17
13:00 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24