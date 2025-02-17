إسرائيل تعلق على تعزيز مصر لوجودها العسكري في سيناء.. وتحذر!

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علق السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأميركية، على تعزيز الوجود العسكري المصري في سيناء، محذرًا من أن ذلك يشكل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة بعد حرب تشرين الأول 1973.وأوضح السفير يحيئيل لايتر في حديثه مع رؤساء المنظمات اليهودية، أن مصر ترتكب خرقًا فادحًا للاتفاقية من خلال زيادة وجودها العسكري في سيناء، بالقرب من الحدود المصرية الإسرائيلية، وهو ما وصفه بـ "الوضع الذي لا يطاق". وأكد أن مصر تعمل على "بناء قواعد مخصصة فقط للعمليات الهجومية"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد انتهاكًا فاضحًا للاتفاقية بين البلدين.وأشار السفير إلى أن هذه القضية كانت مغفلة لفترة طويلة، وأن إسرائيل تنوي إثارة الموضوع بحزم في أقرب وقت ممكن.في السياق نفسه، نشر موقع "nziv" الإسرائيلي تقريرًا حذر من احتمال اندلاع حرب أخرى مع مصر، مشيرًا إلى ضرورة أن تستعد إسرائيل لمواجهة التهديدات العسكرية المصرية. وأوضح التقرير أن هناك ضرورة للإجابة على أسئلة تتعلق بحجم القوات المصرية المتاحة للحرب، ومدة تجنيدها، وقدرتها على التوسع السريع، وكيفية استعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة هذه التهديدات بشكل فعال.كما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر زيارته لوحدات الجيش المصري في سيناء، حيث دعا إلى الحفاظ على "الاستعداد التام لأي تصعيد". وأعتبرت هذه الزيارة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية بمثابة "مسار تصادمي" تتبناه مصر ضد إسرائيل والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)