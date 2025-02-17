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عربي-دولي

ظن أنهما فلسطينيان.. هذا ما فعله رجل أميركي بإسرائيليين

Lebanon 24
17-02-2025 | 15:10
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أعلنت السلطات المحلية وتقارير إعلامية، اليوم الاثنين، إن رجلا من ولاية فلوريدا الأميركية، اعتُقل ووجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل، بعد إطلاق النار على سيارة بها رجلان كان يعتقد أنهما فلسطينيان، لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان".
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ويقول موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد إن المشتبه به، مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عاما، وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه الأحد بسبب إطلاق النار السبت.

وأكد مسؤول بالشرطة تقارير سابقة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن برافمان قال خلال استجواب من الشرطة إنّه في أثناء قيادته لشاحنته في ميامي بيتش، رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقفهما وأطلق النار عليهما وقتلهما.

لكنهما نجيا من الحادث.

وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه بينما أصيب الآخر في ساعده. وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين. (سكاي نيوز) 

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