العثور على جثة سائح ألماني كان قد اختفى يوم أمس في موريتانيا

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أفادت وكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات الموريتانية عثرت اليوم الاثنين على جثة سائح ألماني فقد البارحة أثناء رحلة سياحية لفوج ألماني في بحيرة "مطماطا" شمال شرقي نواكشوط العاصمة.وأفادت مصادر محلية بأن السائح يدعى كلاوس يواخيم ليمان، فقد أمس الأحد بعد انفصاله عن مرافقيه أثناء جولة سياحية قادتهم إلى بحيرة مطماطا التي تحيط بها تضاريس صعبة، وتوجد بها حيوانات مفترسة وزواحف سامة كالأفاعي والتماسيح.وأوضحت المصادر أنه فور الإعلان عن اختفائه تمت تعبئة السلطات العسكرية والأمنية بالإضافة إلى السكان المحليين العارفين بتضاريس هذه المنطقة السياحية للبحث عن السائح، الذي أمضى ليلة مختفيا عن الأنظار.وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات الأولية للدرك الموريتاني بأن السائح عثر عليه بعد أن سقط في "جرف" خلال تسلقه لمرتفع جبلي.وأضاف المصدر " يبدو أن السائح سقط من مكان عال عندما كان يحاول أن يلتقط منه صورا من مكان مطل على البحيرة".وقد شرعت السلطات في نقل جثته إلى العاصمة نواكشوط تمهيدا لإعادتها إلى ألمانيا.وينتظر أن تجري السلطات الصحية معاينة للجثة من أجل تحديد أسباب وفاته.وتعد بحيرة مطماطا من المناظر الخلابة التي تجذب السائحين الأجانب وتوجد وسط تضاريس جبلية وعرة.وتعد هذه ثاني حالة وفاة لسائح ألماني في موريتانيا حيث عثر خفر السواحل في عام 2019 على جثة سائح ألماني يدعى بييرمان سورن هالرد من مواليد 1977 بألمانيا، في منتجع كبانو السياحي في العاصمة الاقتصادية.وكان السائح يمارس الصيد على متن زورق مطاطي صغير قبيل الغروب قبل أن تباغته نوبة قلبية ويسقط في البحر. (روسيا اليوم)